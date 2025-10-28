Il Sigismondo d’Oro 2025 a EducAid e al Salesiani Don Bosco di Rimini
Rimini, 28 ottobre 2025 – Il Sigismondo d’Oro 2025 verrà conferito all’associazione EducAid e all’istituto Salesiani Don Bosco Rimini, nella tradizionale cerimonia che si svolgerà al teatro Galli il prossimo 20 dicembre. “Rimini che lavora ogni giorno per aiutare, sostenere, educare, accogliere, responsabilizzare”, si legge nella nota del Comune. “Dentro e fuori dai confini comunali, in una visione del mondo in cui altruismo e solidarietà sono non solo mezzi di relazione nobili tra persone ma la realizzazione più grande per l’individuo e quindi per la comunità tutta”. “In un momento storico come quello attuale – continua la nota –, con il riconoscimento civico del Sigismondo d’Oro, intendiamo sottolineare due riconosciuti percorsi di lavoro e di impegno, sì differenti ma che hanno nell’empatia e nell’attenzione disinteressata verso gli altri la loro radice comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
