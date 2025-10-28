Il senso di colpa mi ha divorato dentro per anni vedere il suo nome è stato un dono di Dio | il dramma per la morte della bisnonna e il segno arrivato dall' aldilà

“ Il senso di colpa mi ha divorato dentro per anni”. Inizia così il racconto toccante di una donna che, in un post su Reddit, ha condiviso la sua difficile elaborazione di un lutto, complicato dalla distanza e dal rimpianto. Per anni, si è sentita tormentata per non essere stata presente alla morte della sua bisnonna, ma un evento inaspettato, un “segno dall’aldilà ” che lei stessa definisce “un dono di Dio “, le ha finalmente dato la pace. Nel suo post, la donna descrive la bisnonna come “ la donna più tosta mai esistita”. Una polacca, nata nel 1922, sopravvissuta alle avversità della Seconda Guerra Mondiale, che aveva cresciuto due figli da sola dopo aver perso il marito, diventando la “matriarca de facto” della famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il senso di colpa mi ha divorato dentro per anni, vedere il suo nome è stato un dono di Dio”: il dramma per la morte della bisnonna e il “segno” arrivato dall'”aldilà”

