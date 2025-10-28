Il secondo portiere dell' Inter Martinez investe e uccide anziano in carrozzina

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo una prima ricostruzione la persona avrebbe avuto un malore e sarebbe finita in strada. Martinez ha subito prestato soccorso. Annullata per lutto la conferenza di Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il secondo portiere dell inter martinez investe e uccide anziano in carrozzina

© Gazzetta.it - Il secondo portiere dell'Inter Martinez investe e uccide anziano in carrozzina

