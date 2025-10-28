Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe un anziano in carrozzina | l’uomo muore sul colpo

Feedpress.me | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 81 anni è morto in provincia di Como dopo essere stato travolto da un’auto con alla guida il secondo portiere dellInter, Josep Martinez. L’incidente stradale è avvenuto in via Bergamo a Fenegrò poco dopo le 9.30. Inutili i soccorsi del 118 per l’anziano che si trovava su una carrozzina elettrica. Secondo una prima, sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

