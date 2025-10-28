Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina
Questa mattina, martedì 28 ottobre, il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez ha investito un uomo in carrozzina a Fenegrò, non lontano da Appiano Gentile (Como) dove si trova il centro d’allenamento della squadra. La vittima è un anziano di 81 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
