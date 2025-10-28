Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un uomo in carrozzina

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, martedì 28 ottobre, il secondo portiere dellInter Josep Martinez ha investito un uomo in carrozzina a Fenegrò, non lontano da Appiano Gentile (Como) dove si trova il centro d’allenamento della squadra. La vittima è un anziano di 81 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

secondo portiere dell8217inter josepAnziano in carrozzina investito e ucciso: “Alla guida c’era il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez” - 30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò (Como), è morto dopo essere stato investito da un’auto in circos ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

secondo portiere dell8217inter josepJosep Martinez, secondo portiere dell’Inter, investe e uccide un anziano in carrozzina elettrica - 30 a Fenegrò, lungo un tratto di strada rettilineo, sull'asse che collega l'abitato con i comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone ... Scrive ilgiorno.it

secondo portiere dell8217inter josepIl secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina - Questa mattina, martedì 28 ottobre, il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez ha investito un uomo in carrozzina a Fenegrò, non lontano da Appiano ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Secondo Portiere Dell8217inter Josep