Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina

Tragedia nel Comasco dove un anziano in carrozzina è stato investito da un’automobile alla cui guida c’era il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez. L’uomo, un pensionato di 81 anni, si trovava sulla sua carrozzina elettrica in via Bergamo, a Fenegrò, quando è stato travolto dalla vettura del calciatore. Nell’impatto, l’81enne ha riportato diversi traumi e ferite gravissime: nonostante l’arrivo di un elicottero del 118 per lui non c’è stato nulla da fare. Illeso, ma sotto shock, Martinez che si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Tpi.it

