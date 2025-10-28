il sassuolo non punge senza gol da due partite

Da uno zero all’altro il passo è breve. E opposte ne sono le connotazioni, perché uno attiene ai gol subiti, l’altro a quelli realizzati dal Sassuolo più recente. Ebbene, in attesa del redde rationem di Cagliari – il Sassuolo va in campo giovedi sera, che sia partita da non sbagliare lo dice la classifica – e mandando bene a memoria quanto ripete Fabio Grosso, ovvero che ai suoi serve equilibrio sia quando le cose vanno che quando funzionano meno, non si può fare a meno di rilevare che avevamo appena finito di magnificare quello ‘zero’ alla casella gol subiti che il Sassuolo aveva mantenuto per oltre 230’, e ci tocca già smontare l’assunto per commentarne un altro, di zero, questa volta alla casella ‘gol realizzati’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

