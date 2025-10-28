Il salotto musicale di Palazzo Sambonifacio ospita il duo clarinetto e pianoforte Palermo-Fossioforte Palermo-Fossi
È già tempo di un nuovo concerto nell’ambito della quinta edizione appena inaugurata de “Il Salotto Musicale di Palazzo Sambonifacio”, rassegna unica a livello nazionale promossa dalla Fondazione Omizzolo Peruzzi. Il cartellone ha il pregio di essere ospitato in un magnifico edificio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
