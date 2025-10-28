Il sabato del villaggio il Valium una partita che nemmeno Gesù Cristo | l' ultimo show di Capuano

Il Giugliano ha presentato il nuovo allenatore che ha già esordito con il ko contro il Monopoli: "Il calcio è un'azienda, io dirigo un gruppo di operai. Io lotto per il popolo. Trapani? Non auguro a nessun collega di passare quello che ho passato io". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il sabato del villaggio, il Valium, una partita che nemmeno Gesù Cristo...": l'ultimo show di Capuano

