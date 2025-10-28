Quando si pensa alla guerra, le prime immagini che fanno capolino nella mente sono quelle di edifici distrutti, civili sfollati, armi da fuoco, soldati in trincea. Raramente si considera un’altra conseguenza, onnipresente in ogni conflitto e altrettanto drammatica: i danni ecologici causati dalla guerra, la devastazione degli habitat naturali che essa comporta. In Ucraina, ad esempio, dall’inizio della guerra a oggi sono bruciati quasi due milioni di ettari di terreni, coinvolti in incendi di vario tipo. Un’estensione pari a ventimila chilometri quadrati: come se l’intero Stato della Slovenia fosse andato a fuoco. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il ruolo della Russia nell’aumento degli incendi in Ucraina