Il ritorno di Seu Pizza | ecco come una grande pizzeria di Roma diventa un ristorante

Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo ripartono da via Angelo Bargoni con un progetto maturo: spazi rinnovati, tre percorsi degustazione e una nuova idea di accoglienza. "Non stiamo forzando, si potrà sempre prendere supplì e pizza". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

