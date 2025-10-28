Il ritorno di Seu Pizza | ecco come una grande pizzeria di Roma diventa un ristorante

Gamberorosso.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo ripartono da via Angelo Bargoni con un progetto maturo: spazi rinnovati, tre percorsi degustazione e una nuova idea di accoglienza. "Non stiamo forzando, si potrà sempre prendere supplì e pizza". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

