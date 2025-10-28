Il ritorno di Gigliola Cinquetti Al via il tour musicale nei teatri
Dopo oltre dieci anni di attività televisiva, Gigliola Cinquetti torna alla musica dal vivo con una tournée teatrale che segna il suo grande sulla scena concertistica. Il debutto è fissato per il 28 novembre a Levico Terme (Trento), con la data zero di un progetto musicale raffinato. In questo nuovo spettacolo, l’artista ripercorre sessant’anni di carriera intrecciando passato e presente: una narrazione in musica che rende omaggio ai brani che l’hanno resa un’icona della canzone italiana – e non solo – con arrangiamenti moderni ma sempre rispettosi del suo stile unico e della sua inconfondibile eleganza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
