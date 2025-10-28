il rilancio della ski area valmalenco via libera a interventi per 20 milioni

I Giochi olimpici invernali hanno cambiato volto a Bormio e Livigno, ma si lavora perché le altre località turistiche della Valle non restino indietro. "Il Patto territoriale per la Ski Area Valmalenco unisce la Regione al territorio e mira a rendere più attrattive queste zone delle nostre belle montagne di Valtellina. La Valmalenco fa squadra con la Regione e si attrezza per accrescere la propria fruibilità, dotandosi delle strutture e dei servizi necessari ad attirare, con un occhio alla sostenibilità ambientale, turisti e sportivi". A dichiararlo è l’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori: la giunta regionale ha approvato la sua proposta di delibera dello schema di atto integrativo al Patto territoriale per la valorizzazione della Ski Area Valmalenco, un “ridisegno“ della zona attraverso un progetto per il territorio che coinvolge Regione, Comuni di Chiesa in Valmalenco, Caspoggio e Lanzada e vede l’adesione della società Fab di Chiesa Valmalenco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

