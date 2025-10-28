Il rilancio della Ski Area Valmalenco Via libera a interventi per 20 milioni
I Giochi olimpici invernali hanno cambiato volto a Bormio e Livigno, ma si lavora perché le altre località turistiche della Valle non restino indietro. "Il Patto territoriale per la Ski Area Valmalenco unisce la Regione al territorio e mira a rendere più attrattive queste zone delle nostre belle montagne di Valtellina. La Valmalenco fa squadra con la Regione e si attrezza per accrescere la propria fruibilità, dotandosi delle strutture e dei servizi necessari ad attirare, con un occhio alla sostenibilità ambientale, turisti e sportivi". A dichiararlo è l’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori: la giunta regionale ha approvato la sua proposta di delibera dello schema di atto integrativo al Patto territoriale per la valorizzazione della Ski Area Valmalenco, un “ridisegno“ della zona attraverso un progetto per il territorio che coinvolge Regione, Comuni di Chiesa in Valmalenco, Caspoggio e Lanzada e vede l’adesione della società Fab di Chiesa Valmalenco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
? Ricostruzione e opportunità: imprese italiane in prima linea L’accordo Israele-Hamas apre spazi per l’ingresso delle aziende italiane nella ricostruzione di Gaza. ? Engineering, edilizia ed energia tra i settori più coinvolti nel rilancio economico dell’area. - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 20 milioni per la Valmalenco: la Regione approva il nuovo piano di valorizzazione della ski area - La Giunta regionale ha approvato la proposta di delibera dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, dello schema di atto integrativo al ‘Pat ... Secondo primalavaltellina.it