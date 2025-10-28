Il ricordo di Davide Fanciullacci diventa un premio per giovani ristoratori
Ha saputo unire buon cibo e spirito conviviale, in quell'atmosfera che nel ristorante di famiglia, il ‘Donatello’ di via Augusto Righi, diventò presto un passaggio obbligatorio per le celebrità sotto le Due Torri e i bolognesi a caccia di prelibatezze. Ora il nome e il ricordo di Davide. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
