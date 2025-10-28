Il recupero dei metalli preziosi Manneschi e il ruolo di Tca | Player dell’economia circolare

Tca, azienda leader nel recupero e nella raffinazione dei metalli preziosi, da quasi mezzo secolo è al servizio delle aziende orafo-argentiere e di ogni tipo di industria, in tutto il mondo. Da Arezzo gestisce una realtà all’avanguardia a livello internazionale nell’economia circolare. Ecco perchè l’azienda sarà al tavolo dell’evento Oro del Fare, promosso da Qn Distretti insieme alla Fondazione Guido d’Arezzo, cofinanziato dall’Unione Europea e Ipsos Doxa, main partner Tim Enterprise, partner Simest con cui il principale distretto orafo d’Europa si dà appuntamento in Fraternita per un confronto tra imprese, istituzioni ed esperti sul futuro del comparto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

