Il rebus risolto dalla Regione Ok alla rotonda di corso Europa

Una delibera di Regione Lombardia ha finalmente sbloccato l’iter per la realizzazione della nuova rotonda sulla Saronno-Monza, all’incrocio con corso Europa. Eliminato “l’ostacolo” rappresentato da un problema di compatibilità con il Piano di coordinamento territoriale del Parco delle Groane, che è scaduto e che quindi non si poteva valutare. La conformità urbanistica della rotatoria è stata rilasciata dal Pirellone, escludendo l’area interessata dal vincolo del Parco. La compatibilità è stata raggiunta grazie alla riperimetrazione del Parco che ha escluso la rotonda dai propri confini e dunque l’opera non è più soggetta al Ptc vigente per le Groane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il rebus risolto dalla Regione . Ok alla rotonda di corso Europa

Argomenti simili trattati di recente

Il rebus risolto dalla Regione . Ok alla rotonda di corso Europa - Una delibera di Regione Lombardia ha finalmente sbloccato l’iter per la realizzazione della nuova rotonda sulla Saronno- Secondo ilgiorno.it

Vertice Centrodestra sulle Regionali 2025: Election Day e candidati/ Ok Toscana-Puglia, rebus Zaia in Veneto - Tra oggi e domani il vertice dei leader del Centrodestra sulle Elezioni Regionali 2025: i nodi aperti, il rebus Veneto e il caos anche a sinistra IL PRANZO A PALAZZO CHIGI COI LEADER DEL CENTRODESTRA: ... Scrive ilsussidiario.net

Studio sulle alternative alla 325. Un rebus, il termine scade domani. La Regione: "Lo rispetteremo" - Sono arrivati agli sgoccioli i termini indicati dal protocollo d’intesa sulla viabilità alternativa e sulla mobilità pubblica (frutto di una delibera di giunta regionale dell’aprile 2024) e la Regione ... Come scrive lanazione.it