Il racconto della vedova di Pedulli | Ho perdonato tutti anche il mare Incubo senza fine per i superstiti

Giovanna Filippini ricorda ogni istante di quei giorni prima e dopo la tragedia. Come fosse ieri. "Luciano partì da Rimini il 30 ottobre per prendere parte alla regata. Quella mattina ci stringemmo in un lunghissimo abbraccio davanti alla stazione prima di salutarci. A Luciano brillavano gli occhi: era felice di partire". Nessuno poteva immaginare che sarebbe stato l’ultimo abbraccio. "Sono trascorsi 30 anni. Ho elaborato il lutto, ho perdonato tutti. Ho perdonato anche il mare. Ma Luciano mi manca da morire. Ripenso a lui ogni giorno", racconta con un filo di voce l’ex parlamentare riminese, vedova di Luciano Pedulli, una delle vittime del Parsifal. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it