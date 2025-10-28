Il Ps dell’ospedale di Salerno come un carnaio Polichetti | Serve ispezione ministeriale urgente al Ruggi
Tempo di lettura: 2 minuti Una donna arriva al Pronto soccorso dell’ ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno in condizioni critiche. Codice rosso, ricovero urgente, diagnosi drammatica. Ma ciò che sconvolge non è solo la gravità del male, bensì la disorganizzazione, il caos e l’assenza di rispetto che circondano la paziente e i suoi familiari. Niente privacy, confusione, personale distratto, pazienti che fumano e altri che ascoltano musica mentre qualcuno muore accanto a loro. Una scena che più volte, purtroppo, si ripete nel cuore di una sanità che sembra aver smarrito la sua umanità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
