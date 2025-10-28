Il prodotto fatto a mano è un’altra cosa? A Napoli torna la fiera Creattiva

Torna a Napoli Creattiva, il Salone internazionale delle arti manuali organizzato da Promoberg, che da venerdì 7 a domenica 9 novembre 2025 trasformerà la Mostra d’Oltremare (padiglioni 5 e 6) in una grande festa della creatività, dell’artigianato e dell’innovazione. Con oltre seimila metri quadrati di area espositiva, Creattiva Napoli accoglierà più di novanta imprese provenienti da 12 regioni italiane e 3 . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

