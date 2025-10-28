Il principe Andrea pronto a lasciare la vita di corte E ora spunta l' opzione esilio

Il 17 ottobre 2025 il principe Andrea ha rinunciato pubblicamente al titolo di duca di York. Dal punto di vista formale il rango reale gli appartiene ancora, poiché solo il Parlamento ha il potere di revocarlo a tutti gli effetti. Il fratello del Re, però, ha scelto di non usarlo mai più. Un gesto che segna il suo completo ritiro dalla vita royal. L’ex duca avrebbe capitolato anche su un altro fronte, quello riguardante l’abbandono della lussuosa dimora del Royal Lodge. Da anni, infatti, Carlo III starebbe facendo pressione per indurlo a sistemarsi in una casa più modesta e adatta alla sua nuova vita al di fuori della corte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il principe Andrea pronto a lasciare la vita di corte. E ora spunta l'opzione esilio

