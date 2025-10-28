Il principe Andrea potrebbe trasferirsi nella ex casa di Harry e Meghan e Sarah Ferguson in quella che Kate e William stanno per lasciare

Vanityfair.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di tira e molla, il terzogenito di Elisabetta II avrebbe deciso di lasciare il Royal Lodge, la prestigiosa residenza che occupa dal 2003 per una sistemazione più discreta, il Frogmore Cottage, mentre il Parlamento potrebbe togliergli davvero il titolo di duca di York. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

