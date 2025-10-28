Il principe Andrea ospitò Epstein Maxwell e Weinstein al Royal Lodge

28 ott 2025

(Adnkronos) – Il principe Andrea ospitò Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell e Harvey Weinstein al Royal Lodge, la sua residenza privata nel parco del Castello di Windsor. Il discutibile terzetto – riporta la Bbc – visitò la villa in occasione del ballo in maschera per il diciottesimo compleanno della figlia del fratello di re Carlo, Beatrice, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

