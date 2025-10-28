Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica rappresenta un indicatore fondamentale per comprendere l’andamento del mercato elettrico italiano. Oggi, 28 Ottobre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1099 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (27 Ottobre 2025), il prezzo minimo è stato di 0,0757 €kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,1493 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e del primo pomeriggio (in particolare tra le 13:00 e le 14:00), mentre il picco di prezzo si è verificato alle 19:00, fascia tipicamente caratterizzata da una maggiore domanda di energia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

