Il presidente del Gal Bonfiglio aderisce a Sud chiama Nord tornato a Messina dopo anni trascorsi fuori

"Come ogni martedì, ha affermato il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, ci ritroviamo per condividere non solo le attività amministrative portate avanti nella città di Messina, ma anche per proseguire quel confronto costante che abbiamo voluto instaurare con i cittadini e con la stampa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it