Milano, 28 ottobre 2025 – Il premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' 2025 di Regione Lombardia, dedicato quest'anno al tema 'Metodi innovativi di diagnosi precoce o medicina preventiva', è stato assegnato congiuntamente ai professori inglesi Mark Caulfield e Douglas F. Easton, pionieri nel campo della medicina genomica. Ad annunciare l'assegnazione del premio da un milione di euro sono stati il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, che hanno ricevuto a Palazzo Lombardia la presidente della giuria Maria Luisa Brandi, direttore del Centro Regionale per le Malattie Rare dell'Osso a Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il premio Lombardia è ricerca 2025 a Caulfield e Easton, pionieri della medicina genomica