Il premio Lombardia è ricerca 2025 a Caulfield e Easton pionieri della medicina genomica
Milano, 28 ottobre 2025 – Il premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' 2025 di Regione Lombardia, dedicato quest'anno al tema 'Metodi innovativi di diagnosi precoce o medicina preventiva', è stato assegnato congiuntamente ai professori inglesi Mark Caulfield e Douglas F. Easton, pionieri nel campo della medicina genomica. Ad annunciare l'assegnazione del premio da un milione di euro sono stati il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, che hanno ricevuto a Palazzo Lombardia la presidente della giuria Maria Luisa Brandi, direttore del Centro Regionale per le Malattie Rare dell'Osso a Firenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Premio “Lombardia è Ricerca – Studenti”: riconoscimenti a istituti di Como, Varese e Rho. La premiazione l’8 novembre alla Scala di Milano Premio “Lombardia è Ricerca – Studenti” 2025: Regione Lombardia premia tre istituti di Como, Varese e Rho per pr - facebook.com Vai su Facebook
Premio Lombardia è ricerca a pionieri medicina genomica - Il premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' 2025 di Regione Lombardia, dedicato quest'anno al tema 'Metodi innovativi di diagnosi precoce o medicina preventiva', è stato assegnato congiuntamente ai ... Scrive ansa.it
Ricerca, il Premio Lombardia 2025 a Caulfield ed Easton (UK) per diagnostica e prevenzione - San Giuda Taddeo Apostolo Il santo che si festeggia oggi assieme a Simone «il cananeo», pur appartenendo al gruppo dei 12 apostoli, non va confuso con l'omonimo apostolo traditore di Gesù, l'Iscariota ... Lo riporta resegoneonline.it
Premio Internazionale “Lombardia è ricerca” anche un premio Nobel nella giuria - La regione Lombardia ha comunicato la composizione della Giuria 2025 del Premio internazionale 'Lombardia è Ricerca', un riconoscimento pari a 1 milione di euro che la Regione attribuisce a ... Scrive affaritaliani.it