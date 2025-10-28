“Chiediamo alle banche di dare il loro contributo”, dice il governo con parole ovattate. Come se subisse una specie di sudditanza psicologica. Che infatti subisce, perché le banche detengono buona parte del debito pubblico italiano e quindi quel bottino di 5 miliardi scenderà “Chiesti 5 milia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il prelievo di 5 miliardi € alle banche annunciato da Giorgia Meloni è poca roba; e comunque non faranno nemmeno quello