Il prelievo di 5 miliardi € alle banche annunciato da Giorgia Meloni è poca roba; e comunque non faranno nemmeno quello
“Chiediamo alle banche di dare il loro contributo”, dice il governo con parole ovattate. Come se subisse una specie di sudditanza psicologica. Che infatti subisce, perché le banche detengono buona parte del debito pubblico italiano e quindi quel bottino di 5 miliardi scenderà “Chiesti 5 milia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Finalmente, dopo mesi di propaganda, un giornalista contesta i numeri fasulli di Maurizio Landini sul fiscal drag. Simone Spetia cita l’articolo di oggi del Foglio che riporta uno studio della Bce secondo cui non è vero che in Italia sono stati “rubati” 25 miliardi att - facebook.com Vai su Facebook
#Manovra, la nuova tassa per tutte le imprese che incassano dividendi da società di cui detengono quote inferiori al 10% vale 1 miliardo all'anno. Parte del mondo politico e del mercato si schiera contro la norma che alza il prelievo sulle cedole: danneggia la - X Vai su X
Evergreen. La Lega torna a proporre una tassa da 5 miliardi per le banche - "In vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese". Da huffingtonpost.it
Manovra, pressing Lega: “5 miliardi dagli extraprofitti”. Forza Italia: “Discutiamo, ma no alle tasse” - Nel percorso verso la definizione della prossima legge di bilancio, tiene banco il dossier extraprofitti. Lo riporta ilgiornale.it
Lega, da banche 5 miliardi. Ma FI: 'Mai tasse su extraprofitti - "In vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese". Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it