Il portiere dell’Inter Martínez investe un anziano in carrozzina | morto l’81enne

Como, 28 ottobre 2025 – Dramma questa mattina a Fenegrò, in provincia di Como. Poco prima delle 9.45, in via Bergamo, un uomo di 81 anni che si muoveva a bordo di una carrozzina elettrica — descritta dai presenti come una “motoretta a quattro ruote” — è stato investito da un’auto in transito. Al volante c’era il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez Riera. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: l’elisoccorso, un’ambulanza e i carabinieri. Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it