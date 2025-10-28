Il portiere dell' Inter Josep Martinez investe e uccide anziano in carrozzina a Fenegrò vicino Appiano Gentile
Il portiere dell'Inter Josep Martinez ha travolto e ucciso con l'auto un anziano in carrozzina a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
L'addio improvviso al PSG ha lasciato spiazzato Gianluigi Donnarumma Il portiere ha raccontato un retroscena successo la notte prima della finale di Champions contro l'Inter, una sorta di rituale d'addio messo in atto prima ancora di conoscere il suo destino - facebook.com Vai su Facebook
#Inter, infortunio #DiGennaro: il terzo portiere operato al polso destro. Le condizioni #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
Anziano in carrozzina investito e ucciso: “Alla guida c’era il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez” - 30 viaggiava a bordo di una carrozzina elettrica lungo la provinciale 32 a Fenegrò (Como), è morto dopo essere stato investito da un’auto in circos ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina - Questa mattina, martedì 28 ottobre, il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez ha investito un uomo in carrozzina a Fenegrò, non lontano da Appiano ... Riporta fanpage.it
Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, investe e uccide un anziano in carrozzina elettrica - 30 a Fenegrò, lungo un tratto di strada rettilineo, sull'asse che collega l'abitato con i comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone ... Si legge su ilgiorno.it