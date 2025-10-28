Il portiere dell' Inter Josep Martinez investe e uccide anziano in carrozzina a Fenegrò vicino Appiano Gentile

Il portiere dell'Inter Josep Martinez ha travolto e ucciso con l'auto un anziano in carrozzina a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

