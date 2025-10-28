Il ponte ' Rigossa' a Budrio di Longiano presto sotto i ferri Anas informa | Lavori al via nel 2026
Nel 2026 sarà avviato un lavoro molto atteso dai cittadini di Longiano. Si tratta della manutenzione straordinaria del ponte “Rigossa”, al chilometro 19+721 circa della Strada statale 9 (via Emilia), all’incrocio con via Giardini, nella frazione di Budrio. Da tempo la struttura versa in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
