Il ponte ' Rigossa' a Budrio di Longiano presto sotto i ferri Anas informa | Lavori al via nel 2026

Cesenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 sarà avviato un lavoro molto atteso dai cittadini di Longiano. Si tratta della manutenzione straordinaria del ponteRigossa”, al chilometro 19+721 circa della Strada statale 9 (via Emilia), all’incrocio con via Giardini, nella frazione di Budrio. Da tempo la struttura versa in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

