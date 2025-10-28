Il Policlinico Paolo Giaccone accoglie 15 studenti per la formazione tecnico-biomedicale avanzata

L’azienda ospedaliera universitaria PoliclinicoPaolo Giaccone” apre le porte a 15 studenti specializzandi dell’Its Academy nuove tecnologie della vita Alessandro Volta, avviando una significativa collaborazione nel campo della formazione tecnico-biomedicale avanzata. La convenzione siglata tra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

