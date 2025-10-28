Il più bello del mondo Addio a Björn Andrésen Tadzio in Morte a Venezia

Era Tadzio di Morte a Venezia. Il volto botticelliano, con i capelli lunghi, biondi, sciolti sulle spalle: gli occhi grigi, "color dell’acqua", che avevano colpito Visconti. E che facevano innamorare, nel film, il compositore Gustav von Aschenbach, interpretato da Dirk Bogarde. Che lo guardava e si dannava l’anima, nello struggimento, nel desiderio inconfessato. Era "il ragazzo più bello del mondo", nella defizione di Visconti. Ma, negli ultimi anni, era come scomparso al mondo. E le rare immagini che lo ritraggono ci mostrano un uomo scheletrico, ancora bello, forse. Ma con i segni del tempo, e del dolore, addosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

