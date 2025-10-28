Il più bello del mondo Addio a Björn Andrésen Tadzio in Morte a Venezia

Quotidiano.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era Tadzio di Morte a Venezia. Il volto botticelliano, con i capelli lunghi, biondi, sciolti sulle spalle: gli occhi grigi, "color dell’acqua", che avevano colpito Visconti. E che facevano innamorare, nel film, il compositore Gustav von Aschenbach, interpretato da Dirk Bogarde. Che lo guardava e si dannava l’anima, nello struggimento, nel desiderio inconfessato. Era "il ragazzo più bello del mondo", nella defizione di Visconti. Ma, negli ultimi anni, era come scomparso al mondo. E le rare immagini che lo ritraggono ci mostrano un uomo scheletrico, ancora bello, forse. Ma con i segni del tempo, e del dolore, addosso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

il pi249 bello del mondo addio a bj246rn andr233sen tadzio in morte a venezia

© Quotidiano.net - "Il più bello del mondo". Addio a Björn Andrésen,. Tadzio in “Morte a Venezia“

Contenuti che potrebbero interessarti

pi249 bello mondo addio"Il più bello del mondo". Addio a Björn Andrésen,. Tadzio in “Morte a Venezia“ - Luchino Visconti lo scelse sedicenne per il film tratto dal romanzo di Mann. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Bello Mondo Addio