Il pittore Campano Mangone incanta Lanuvio e unisce Paestum e il Lazio nel segno dell’arte

Dalla Campania al Lazio, un ponte culturale tra Paestum e Lanuvio nel nome della dea Giunone Sospita e dell’arte contemporanea di Fernando Mangone. Lanuvio (RM), piccolo centro immerso nel cuore della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha ospitato il 25 e 26 ottobre l’ottava edizione del Festival della Maza, la manifestazione che ogni anno rievoca l’antico culto di Giunone Sospita, simbolo di fertilità e rinascita della natura. Tra vicoli medievali, aree archeologiche e i suggestivi spazi di Villa Sforza, cittadini, scuole e visitatori hanno partecipato a rievocazioni storiche, laboratori didattici, concerti e degustazioni, vivendo un’esperienza che unisce mito, storia e arte contemporanea. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it