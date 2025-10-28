Il Piano casa non c’è Niente fondi Salvini li chiede alle banche

Ci ha pensato il ministro Salvini a far capire che il Piano casa del suo governo è senza risorse e senza idee. Annunciato in pompa magna lo scorso agosto al . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Piano casa non c’è. Niente fondi, Salvini li chiede alle banche

Altri contenuti sullo stesso argomento

Due mesi fa l’annuncio di Meloni di un «piano casa» per l’emergenza abitativa. Poi più niente e ora tocca a Salvini ammettere che nella legge di bilancio c’è zero. Solo tagli, ma non al ponte sullo Stretto. La manovra divide ancora la destra che litiga sul mini s - facebook.com Vai su Facebook

Ance, Brancaccio: "È necessario un Piano Casa per la fascia media" - X Vai su X

Manovra, Salvini: “Sul piano casa zero fondi per il 2026, l’ho detto a Meloni. I soldi arrivino dalle banche” - Chiederò che una parte dei fondi arrivi con gioia e entusiasmo da parte delle banche” ... Da ilfattoquotidiano.it

Salvini: “Piano Casa scoperto nel 2026, le banche contribuiscano”/ “Serve progetto pilota per ogni Regione” - Piano Casa, quali fondi iniziali e perché può essere anticipato al 2026: l'annuncio di Salvini, il contributo delle banche e le polemiche ... ilsussidiario.net scrive

Piano casa, Salvini: anticipare 660 milioni per il 2026, le banche contribuiscano - Il vice premier al Green Building Forum Italia di Milano: "In 3 anni le banche italiane hanno fatto 112 miliardi di utili - Scrive rainews.it