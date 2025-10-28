Il Piano casa non c’è Niente fondi Salvini li chiede alle banche

Cms.ilmanifesto.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci ha pensato il ministro Salvini a far capire che il Piano casa del suo governo è senza risorse e senza idee. Annunciato in pompa magna lo scorso agosto al . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

