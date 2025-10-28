Il Piano casa non c’è Niente fondi Salvini li chiede alle banche
Ci ha pensato il ministro Salvini a far capire che il Piano casa del suo governo è senza risorse e senza idee. Annunciato in pompa magna lo scorso agosto al . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Due mesi fa l’annuncio di Meloni di un «piano casa» per l’emergenza abitativa. Poi più niente e ora tocca a Salvini ammettere che nella legge di bilancio c’è zero. Solo tagli, ma non al ponte sullo Stretto. La manovra divide ancora la destra che litiga sul mini s - facebook.com Vai su Facebook
Ance, Brancaccio: "È necessario un Piano Casa per la fascia media" - X Vai su X
Manovra, Salvini: “Sul piano casa zero fondi per il 2026, l’ho detto a Meloni. I soldi arrivino dalle banche” - Chiederò che una parte dei fondi arrivi con gioia e entusiasmo da parte delle banche” ... Da ilfattoquotidiano.it
Salvini: “Piano Casa scoperto nel 2026, le banche contribuiscano”/ “Serve progetto pilota per ogni Regione” - Piano Casa, quali fondi iniziali e perché può essere anticipato al 2026: l'annuncio di Salvini, il contributo delle banche e le polemiche ... ilsussidiario.net scrive
Piano casa, Salvini: anticipare 660 milioni per il 2026, le banche contribuiscano - Il vice premier al Green Building Forum Italia di Milano: "In 3 anni le banche italiane hanno fatto 112 miliardi di utili - Scrive rainews.it