Il pianista Raffaele Battiloro in concerto | eseguirà musiche di Johann Sebastian Bach Aleksandr Skrjabin Gabriel Fauré e Maurice Ravel
Giovedì 30 ottobre 2025, alle 17.30, Millennials 2025 prosegue con il concerto del pianista Raffaele Battiloro. In programma, musiche di Johann Sebastian Bach, Aleksandr Skrjabin, Gabriel Fauré e Maurice Ravel. Il biglietto di ingresso al concerto costa 5€ e si terrà nella sala Bellisario del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
