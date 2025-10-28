Il traffico illegale di petrolio tra Russia e Iran passa attraverso la Nuova Zelanda, almeno dal punto di vista burocratico. La Maritime Mutual Insurance Association, una piccola compagnia di assicurazioni marittime con sede nella capitale dello stato insulare, sembra infatti essere finita al centro di una delle reti più estese di elusione delle sanzioni occidentali su Iran e Russia, secondo un’inchiesta condotta da Reuters, che dimostra come la società in questione abbia fornito coperture P&I ( protection and indemnity ) a decine di petroliere coinvolte nel trasporto di greggio soggetto a restrizioni internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il petrolio di Putin (e Khamenei) viaggia anche grazie alle polizze di Auckland