Il pavone di porcellana è il primo romanzo del pescarese Fabio Florindi
Fabio Florindi esordisce con il suo primo romanzo dal titolo “Il pavone di porcellana”, edito da Arcadia Edizioni. Ispirato a una storia vera, il romanzo racconta il destino incrociato di due giovani, il mozzo Tom Pearce e l’aristocratica Eva Carmichael, e di un pavone di porcellana a bordo del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
