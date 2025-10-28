Il pavone di porcellana è il primo romanzo del pescarese Fabio Florindi

Fabio Florindi esordisce con il suo primo romanzo dal titolo “Il pavone di porcellana”, edito da Arcadia Edizioni. Ispirato a una storia vera, il romanzo racconta il destino incrociato di due giovani, il mozzo Tom Pearce e l’aristocratica Eva Carmichael, e di un pavone di porcellana a bordo del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

