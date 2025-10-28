Il Paradiso delle signore il 28 ottobre alle 15 | 30 | speciale TG1 su Rai 1
Oggi, martedì 28 ottobre 2025, Il Paradiso delle signore cambia passo: su Rai 1 si parte alle 15:30, mezz’ora prima del consueto, per lasciare spazio a uno speciale TG1 dedicato a “Osare la pace” al Colosseo. E mentre il palinsesto si rimodula, la soap prepara nuovi sussulti di emozioni. L’orario di oggi: anticipo straordinario su . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Il PARADISO DELLE SIGNORE IN MOSTRA al Festival dello Spettacolo! 24>26 Ottobre 2025 | Superstudio Più, via Tortona 27, Milano Per info sugli orari invia una mail a: [email protected] Evento organizzato Tv Sorrisi e Canzoni #IF - facebook.com Vai su Facebook
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni del 3 ottobre: Umberto vuole scioccare Adelaide - X Vai su X
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 ottobre 2025 - Scopriamo cosa succederà nelle puntate di oggi, 28 ottobre 2025, de Il Paradiso delle Signore e di Un Posto al Sole. Riporta msn.com
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 28 ottobre 2025/ Marcello fa un’importante confessione a Rosa - Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa accadrà martedì 28 ottobre 2025, Barbieri fa i conti con Guarnieri poi confessa a ... Come scrive ilsussidiario.net
Il Paradiso delle signore, a che ora va in onda il 28/10: inizia con 30 minuti in anticipo - La soap anticipa di mezz'ora la messa in onda: anziché alle 16, sarà trasmessa alle 15:30 per lasciare spazio a uno speciale del TG1 ... Da it.blastingnews.com