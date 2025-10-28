Il Paradiso delle Signore anticipazioni 29 ottobre | la decisione di Rosa dopo il confronto con Marcello

Nuove tensioni a Villa Guarnieri e, soprattutto, una decisione che pesa: quali saranno gli sviluppi tra Rosa e Marcello? Scopriamolo con le anticipazioni della puntata di mercoledì, alle 16.00 su Rai 1. Il Paradiso delle Signore torna domani, mercoledì 29 ottobre, con una puntata che promette sviluppi importanti sia a Villa Guarnieri sia tra i corridoi del grande magazzino milanese. Mentre Adelaide fatica a rimettersi in carreggiata dopo la batosta presa e le Veneri fanno quadrato, Marcello rientra a Milano e al Paradiso e il suo rapporto con Rosa arriva a un punto di svolta. Ecco le anticipazioni dell'episodio in onda mercoledì 29 ottobre su Rai 1 alle ore 16. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

