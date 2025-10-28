Il Paradiso delle Signore anticipazioni 29 ottobre | la decisione di Rosa dopo il confronto con Marcello

Movieplayer.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove tensioni a Villa Guarnieri e, soprattutto, una decisione che pesa: quali saranno gli sviluppi tra Rosa e Marcello? Scopriamolo con le anticipazioni della puntata di mercoledì, alle 16.00 su Rai 1. Il Paradiso delle Signore torna domani, mercoledì 29 ottobre, con una puntata che promette sviluppi importanti sia a Villa Guarnieri sia tra i corridoi del grande magazzino milanese. Mentre Adelaide fatica a rimettersi in carreggiata dopo la batosta presa e le Veneri fanno quadrato, Marcello rientra a Milano e al Paradiso e il suo rapporto con Rosa arriva a un punto di svolta. Ecco le anticipazioni dell'episodio in onda mercoledì 29 ottobre su Rai 1 alle ore 16. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

il paradiso delle signore anticipazioni 29 ottobre la decisione di rosa dopo il confronto con marcello

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 ottobre: la decisione di Rosa dopo il confronto con Marcello

Altre letture consigliate

paradiso signore anticipazioni 29Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 29 ottobre 2025: Tra Rosa e Marcello è amore, lasceranno Milano? - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 29 ottobre 2025 su Rai1. Secondo msn.com

paradiso signore anticipazioni 29Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 ottobre: la decisione di Rosa dopo il confronto con Marcello - Nuove tensioni a Villa Guarnieri e, soprattutto, una decisione che pesa: quali saranno gli sviluppi tra Rosa e Marcello? Segnala movieplayer.it

paradiso signore anticipazioni 29Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di martedì 29 ottobre: Marcello si dichiara con Rosa - Mentre infatti Caterina lascerà tutti di stucco una volta rivelata l’identità del suo misterioso ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paradiso Signore Anticipazioni 29