Il Papa | La Chiesa educhi alla pace e alla giustizia ambientale la persona prima dell’algoritmo

Lettera apostolica sull’educazione cattolica a 60 anni dal documento Gravissimum educationis del Concilio vaticano II: “No alla tecnofobia, ma l’intelligenza artificiale e gli ambienti digitali vanno orientati alla tutela della dignità e del lavoro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il Papa: “La Chiesa educhi alla pace e alla giustizia ambientale, la persona prima dell’algoritmo”

