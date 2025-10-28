Il Papa denuncia l’emergenza educativa | Disarmiamo il linguaggio costruiamo ponti e non muri

Città del Vaticano, 28 ottobre 2025 – Mai come adesso bambini e giovani sono esposti “a fragilità inedite“. C’è bisogno di educare a un linguaggio non violento, di costruire ponti e non muri, per una “pace disarmata e disarmante“. Anche perché “nessun algoritmo potrà sostituire ciò che rende umana l’educazione: poesia, ironia, amore, arte, immaginazione, la gioia della scoperta e perfino l’educazione all’errore come occasione di crescita”. Papa Leone XVI rilancia il Patto educativo globale del predecessore Francesco, pubblicando la lettera apostolica Disegnare nuove mappe di speranza, a 60 anni dalla dichiarazione del Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis incentrata sull’educazione cristiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

