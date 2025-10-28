Il Papa | Basta guerre con i loro cumuli di morti il mondo ha sete di pace
L'appello del Pontefice al meeting di Sant'Egidio al Colosseo: "Il mondo ha bisogno di una vera e solida epoca di riconciliazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
