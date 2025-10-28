Il Papa | Basta guerre con i loro cumuli di morti il mondo ha sete di pace

Tgcom24.mediaset.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'appello del Pontefice al meeting di Sant'Egidio al Colosseo: "Il mondo ha bisogno di una vera e solida epoca di riconciliazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il papa basta guerre con i loro cumuli di morti il mondo ha sete di pace

© Tgcom24.mediaset.it - Il Papa: "Basta guerre con i loro cumuli di morti, il mondo ha sete di pace"

Approfondisci con queste news

papa basta guerre cumuliIl Papa, basta guerre con i loro cumuli di morti - "Basta guerre": è l'appello di Papa Leone al termine del Meeting di Sant'Egidio. ansa.it scrive

papa basta guerre cumuliPapa Leone XIV: “Dio vuole un mondo senza guerra” - Il Santo Padre si è rivolto ai leader religiosi e ai partecipanti all'incontro internazionale di preghiera "Osare la pace" promosso dalla Comunità di Sant'Egidio ... Come scrive interris.it

papa basta guerre cumuliIl Papa alla Fao: «No alla fame come strumento di guerra» - Leone, alla cerimonia per gli 80 anni dell'Organismo delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura denuncia l'uso del cibo come arma e l'iniqua distribuzione dei beni. Secondo famigliacristiana.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Basta Guerre Cumuli