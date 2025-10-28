Il Papa ai docenti | Disarmate le parole La vostra testimonianza vale quanto la lezione Decisiva la formazione
In occasione dei 60 anni della Dichiarazione conciliare Gravissimum educationis, è stata diffusa oggi, 28 ottobre, la Lettera apostolica di Papa Leone XIV Disegnare nuove mappe di speranza, un documento che rinnova la visione educativa della Chiesa nel mondo contemporaneo. L’educazione, scrive il Pontefice, “non è attività accessoria, ma forma la trama stessa dell’evangelizzazione”, e rappresenta una delle espressioni più alte della carità cristiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Tele Dehon. . "Il matrimonio è la promessa di un’umanità rinnovata dall’amore", lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo oggi in udienza i Docenti e gli Studenti del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. Inolt - facebook.com Vai su Facebook
Il Papa agli educatori, "disarmate le parole" - Il Papa, nella Lettera apostolica sull'educazione, 'Disegnare nuove mappe di speranza', lancia ... espansionetv.it scrive
Leone XIV: “disarmate le parole, l’educazione non avanza con la polemica”, “la relazione viene prima dell’opinione, la persona prima del programma” - Si conclude con questo appello la lettera apostolica “Disegnare nuove mappe di speranza”. Segnala agensir.it
Lezione del Papa ai media: "Ora disarmate le parole" - La guerra non è solo quella con le armi, c'è quella delle parole ancora più subdola che va respinta. Da ilgiornale.it