Il pane dei morti | il dolce lombardo che unisce memoria e tradizione
Tra le tante specialità che la tradizione lombarda offre in occasione della commemorazione dei defunti, il Pan dei morti occupa un posto d’onore. Questo dolce antico, tipico delle zone di Como e di gran parte della Lombardia, racchiude nella sua ricetta secoli di storia, cultura contadina e riti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
