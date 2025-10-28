Il Palazzo sul Naviglio col Centro dell' Incisione sarà riqualificato | il bando

È pronto il bando per recuperare e aprire al pubblico Palazzo Galloni sul Naviglio Grande a Milano, al civico 66 dell'Alzaia, noto tra l'altro perché, secondo alcune ricostruzioni, Leonardo da Vinci vi dipinse “La Dama con l'ermellino”. Palazzo Marino aveva già deliberato le linee d'indirizzo per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

