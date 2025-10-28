Il padre di Alvin Kevin scomparso due anni fa | Le forze dell'ordine non sanno più dove cercarlo
Alvin Kevin Presti è scomparso due anni fa dopo essere uscito per una passeggiata. Il padre Ignazio ha confermato a Fanpage.it che non ha ancora notizie del figlio. Il ragazzo soffre di disagio psichico e prende dei farmaci che non aveva con sé al momento della scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa è successo ad Alvin Kevin? E’ scomparso da #Bellano ( #Lecco). Si è allontanato dalla struttura che lo ospitava il #28ottobre 2023 e non è più tornato. "Sarà sempre il mio bambino", l'appello del padre . Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto? - X Vai su X
Cosa è successo ad Alvin Kevin? E’ scomparso da #Bellano (#Lecco). Si è allontanato dalla struttura che lo ospitava il #28ottobre 2023 e non è più tornato. "Sarà sempre il mio bambino", l'accorato appello del padre a "Chi l'ha visto?". Qualcuno ha informazio - facebook.com Vai su Facebook
