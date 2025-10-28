Il padre di Alvin Kevin scomparso due anni fa | Le forze dell'ordine non sanno più dove cercarlo

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alvin Kevin Presti è scomparso due anni fa dopo essere uscito per una passeggiata. Il padre Ignazio ha confermato a Fanpage.it che non ha ancora notizie del figlio. Il ragazzo soffre di disagio psichico e prende dei farmaci che non aveva con sé al momento della scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

padre alvin kevin scomparsoIl padre di Alvin Kevin, scomparso due anni fa: “Le forze dell’ordine non sanno più dove cercarlo” - Alvin Kevin Presti è scomparso due anni fa dopo essere uscito per una passeggiata. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Padre Alvin Kevin Scomparso