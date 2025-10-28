Il Nuovo Sindacato Carabinieri ringrazia Vicenza | Cittadini sensibili e attenti alla nostra iniziativa di raccolta firme per il superamento dell’atto dovuto
Vicenza, grande partecipazione dei cittadini alla raccolta firme del Nuovo Sindacato Carabinieri per rafforzare le tutele legali del personale in divisa. Grande partecipazione e sensibilità della cittadinanza di Vicenza in merito alla raccolta di firme organizzata e promossa dal Nuovo Sindacato Carabinieri, relativa alla proposta di Legge di iniziativa popolare che interviene sull’atto dovuto. I banchetti, allestiti in viale Mercato Nuovo e corso Palladio nella giornata di sabato 25 ottobre, hanno registrato un riscontro entusiasmante: molto rilevante, infatti, è stato il flusso di persone che, con interesse, consapevolezza e spirito civico, hanno voluto sottoscrivere la proposta di Legge finalizzata al superamento dell’automatismo dell’atto dovuto e a tutelare concretamente chi opera in divisa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stamattina ho sottoscritto la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal Nuovo Sindacato Carabinieri per la tutela del personale delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate. Un’iniziativa importante, che punta a superare la prassi dell’“atto dovuto” e - facebook.com Vai su Facebook
#Adnkronos Sindacato: Mauro Franzolini eletto nuovo segretario generale FenealUil - X Vai su X
Il saluto istituzionale del sindacato Carabinieri Unarma al nuovo comandante regionale Pellegrino - Il Segretario Generale Regionale Calabria, Fabio Riccio, dichiara: “Lo scorso 14 settembre si è insediato a Catanzaro il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giovanni Pellegrino. Scrive catanzaroinforma.it
Nel Piacentino due carabinieri aggrediti - Romagna del Nuovo Sindacato Carabinieri esprime la propria piena vicinanza ai colleghi feriti e ribadisce con forza la necessità di un intervento ... Secondo ansa.it
Aggressione a carabiniere in un bar, la solidarietà del Nsc - Dopo l’aggressione ad un carabiniere avvenuta a Cittaducale presso un bar locale con il ferimento dell’operante la segreteria provinciale del Nuovo sindacato carabinieri ha espresso vicinanza ... Si legge su ilmessaggero.it