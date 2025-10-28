Il Nuovo Sindacato Carabinieri ringrazia Vicenza | Cittadini sensibili e attenti alla nostra iniziativa di raccolta firme per il superamento dell’atto dovuto

Vicenza, grande partecipazione dei cittadini alla raccolta firme del Nuovo Sindacato Carabinieri per rafforzare le tutele legali del personale in divisa. Grande partecipazione e sensibilità della cittadinanza di Vicenza in merito alla raccolta di firme organizzata e promossa dal Nuovo Sindacato Carabinieri, relativa alla proposta di Legge di iniziativa popolare che interviene sull’atto dovuto. I banchetti, allestiti in viale Mercato Nuovo e corso Palladio nella giornata di sabato 25 ottobre, hanno registrato un riscontro entusiasmante: molto rilevante, infatti, è stato il flusso di persone che, con interesse, consapevolezza e spirito civico, hanno voluto sottoscrivere la proposta di Legge finalizzata al superamento dell’automatismo dell’atto dovuto e a tutelare concretamente chi opera in divisa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it