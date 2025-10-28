Il nuovo organico del Pri cesenate il direttivo elegge all' unanimità segretario politico Germano Gabanini

Cesenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Congresso del Pri Unione Comunale e Consociazione di Cesena ha approvato la relazione presentata dai segretari uscenti ed eletto il nuovo direttivo. Nella riunione del direttivo svolto a Martorano il 27 ottobre, è stato eletto all'unanimità unico segretario politico del Pri di Cesena Germano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

