Il nuovo corso Exhibition Event XR Specialist per organizzare eventi con l' ausilio della realtà virtuale e aumentata

La realtà aumentata, virtuale e la sensoristica entrano nel mondo degli eventi: arriva a Rimini il nuovo corso post-diploma “Exhibition Event XR Specialist”, promosso dalla Fondazione ITS Academy Adriano Olivetti con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e dei Fondi Europei. Il corso sarà. 🔗 Leggi su Riminitoday.it