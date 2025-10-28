Il numero dei passi non conta | ecco cosa davvero fa la differenza per la tua salute
Milano, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Qual è il numero ideale di passi che andrebbero accumulati ogni giorno per mantenersi sani? Nell'era delle App della salute è una delle domande più frequenti ma un nuovo studio offre un punto di vista diverso per rispondere al quesito. Non sarebbero tanto i passi, quanto piuttosto la durata della passeggiata quotidiana a fare la differenza. Il messaggio è rivolto in particolare ai 'coach potato', gli habitué di divano e Tv: secondo la ricerca, condotta proprio su persone più sedentarie e con un'attività fisica sotto il livello ottimale, una camminata giornaliera più lunga può ridurre il rischio di morte e malattie cardiovascolari meglio di una breve. 🔗 Leggi su Iltempo.it
I risultati di una ricerca su 13.547 donne over62, con una media di 72 anni, confrontando il loro numero di passi nell'arco di una settimana con i tassi di mortalità e malattie cardiovascolari nel decennio successivo
