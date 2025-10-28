Il nubifragio che ha ucciso Marianna i familiari presentano esposto per omicidio colposo
"Credo che sia fondamentale trovare il responsabile di tutto ciò, capire se l'allerta ‘gialla’ era davvero ‘gialla’ e non ‘rossa’, capire se ci sono responsabili fra la Protezione civile regionale, e capire soprattutto se, negli anni, il convogliatore sia stato manutenuto a regola d'arte, perché. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
